民調決勝負》賴營：固基層優勢 攻社群網路

2019-05-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨確定總統初選民調方式、日期，距離六月十日民調啟動只剩下不到兩週時間衝刺，賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文表示，他會向賴清德建議，包括拜票語音電話和民調請託影片，都必須要去做，例如錄製「請大家幫忙為台灣守住一通電話！」這類的影片或語音。

賴清德在此之前採用他過去競選連任台南市長的「五不」策略，「不插旗」、「不造勢」、「不用宣傳車」、「不掛競選看板」、「不設競選總部」，不過隨著蔡英文民調持續上升，加上民調方式採用與柯文哲、國民黨人選做三人對比，又加上手機民調樣本，讓賴清德的民調優勢持續被拉近。

為了拉抬聲勢，在組織戰部分，賴陣營幕僚指出，賴清德之前的基層行程反應都很熱烈，將會持續更深入的進行。至於宣傳戰方面，賴幕僚指出，很多媒體專訪邀約，包括電視台、廣播、網路媒體，在年輕族群的部分，之前有嘗試要突破，不過最後關頭，應該還是會鞏固自己的既有優勢。

郭國文受訪時坦言，中執會已經通過民調方式，也只能接受這個現實狀況，賴陣營要做的就是好好面對不到兩週後就要進行的民調。

強化影音拜票 盼支持者幫忙顧電話

郭國文說，民調從原本的全市話變成現在要加入五十％手機，比例非常高，電信公司和門號都非常多，這點大家都得去面對、處理。而賴的強項就是綠營傳統支持者，他會向賴建議，錄製民調影片或語音，拜託支持者在六月十日至十四日這幾天，幫忙顧電話，賴院長以往不太會去做這些，現在就要去做，因為時間非常緊迫。

一名友賴立委也坦言，在網路部分，賴清德的資源不多，經營時間也還不長，現在只能靠一些義勇軍幫忙，在臉書和LINE群組轉發訊息，短時間內難以追平對手，但仍然會做到不失分。

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