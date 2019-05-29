科技巨頭齊聚 台北電腦展大勝上海

2019-05-29

台北今年參展攤位數 創歷來最多

〔記者林菁樺／台北報導〕亞洲區指標電子展包括在我國舉辦的Computex Taipei（台北國際電腦展）與中國上海CES Asia（上海亞洲消費電子展），從去年參與廠商、國際買主等數據分析，我國Computex Taipei完勝上海CES Asia；而受美中貿易戰衝擊，昨登場的Computex Taipei齊聚全球科技大咖的微軟、英特爾、ＡＭＤ、NVIDIA及美光等，即將舉行的上海CES Asia恐僅剩華為、聯想等中國自家品牌撐場面。

根據上海CES Asia統計，去年總參與人數四．六萬人，但國際參會人員僅四四八八人，比重不到一成，參展廠商為五二九家；對比去年的Computex Taipei，光國際買主就高達四．二萬人、也有一六○二家廠商參與，兩會展吸引的國際參展人次相差快十倍、參與廠商也差三倍。

去年國際參展人次 台北多快10倍

上海CES Asia過去都在Computex Taipei展期前後辦理，被視為是Computex重要競爭對手；但熟知會展專業人士指出，CES Asia展示終端消費品，以消費者為取向，而中國卻不能使用Facebook、Google，國際買主關注度就沒那麼高。

上海CES 恐剩中國自家品牌撐場

美中貿易戰也打到會展，今年一月美國舉辦的ＣＥＳ，中國廠商較去年減少兩成，CES Asia六月即將在上海登場，近來遭美國列入黑名單的華為更是主打的參展商，若美商前往中國參展恐挑動敏感神經，預期將大大降低赴中參展意願。

根據兩邊參展商來看，CES Asia多靠華為、聯想、百度、神州數碼等中企挑大樑，科技巨擘則多來Computex開同樂會，包括ＡＭＤ、美光、英特爾、高通、微軟等沒人缺席，通通齊聚台北，今年參展攤位數更創歷來最多。

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