蔡賴二會 仍執己見 蔡強調團結 賴希望完成初選

2019-05-29

陽明山友人家中對談 仍未獲共識

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選紛擾迄未平息，中執會今將繼續討論總統初選事宜，蔡英文總統與前行政院長賴清德昨下午二時在友人牽線下，於陽明山友人家中雙人對談，這也是民進黨總統初選開跑後，雙方第二次會面。不過據了解，兩人各有堅持，未能取得共識。蔡、賴之爭的戰線延長到今天中執會。

據悉，蔡英文仍強調「團結勝選」的價值，賴清德則主張要走完初選程序的正當性，雙方談話各有堅持。

密談兩小時 無其他黨內人士在場

據了解，蔡英文與賴清德是透過友人牽線，雙方昨下午於陽明山友人家會面，僅蔡英文與賴清德兩人對談，無其他民進黨人士在場。兩人自下午二時會談至約下午四時。

蔡英文初選階段發言人阮昭雄昨晚證實，蔡、賴兩人有見面，但內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。

賴清德發言人李退之說，對於兩人談話的內容目前還不清楚，賴院長一直希望黨內初選能有圓滿的進展。

蔡、賴之爭 延續今天中執會再戰

民進黨發言人李問表示，民進黨會盡全力促成黨內達成最大的團結與共識，並在今天中執會前，持續由雙方及五人小組進行協調，以守護台灣、達到勝選作為最高目標。

蔡英文與賴清德曾於四月八日會面，賴清德之後受訪還原蔡賴會內容表示，他在會中向蔡總統表明，希望經由初選程序，若蔡贏了就是「蔡英文二．○」，就可能打贏總統大選；若是他贏了，「我就是新氣象」，有機會打贏總統大選。

在四月八日「蔡賴會」後，雙方直至昨天都沒有會面，而是由黨內高層及總統初選五人小組居間穿梭溝通，雙方陣營在初選民調執行細節等，始終無法達成共識。

據悉，鑑於蔡、賴雙方協調持續卡關，有總統初選五人協調小組要角近日找賴清德深談兩小時，苦勸賴接受蔡陣營的方案，雙方各退一步。

蔡英文與賴清德於中執會前夕會面，黨內人士表示，蔡、賴見面是非常重大的突破，至少兩人見面「不是在夢中」。

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