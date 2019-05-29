民進黨初選辦法今再戰 若無共識恐訴諸表決

2019-05-29

挺蔡陣營提出修正民調案 賴營主張勿變更辦法

〔記者楊淳卉、陳心瑜／台北報導〕民進黨中執會今繼續討論總統初選日程相關事宜。由於「蔡賴會」昨未能達成共識，黨內人士昨晚仍持續嘗試居間協調，避免蔡賴「火車對撞」。若今中執會召開前沒進展，兩陣營恐再次正面對決，挺蔡陣營已提出修正民調辦法提案，賴陣營則主張不要變更已經公告的初選辦法；一旦訴諸表決，在中執會有人數優勢的挺英派將佔上風。

挺英派人數優勢 將佔上風

民進黨主席卓榮泰昨表示，大家都希望趕快把這件事情定下來，「我們也是朝這方向努力」。

民進黨中執會今討論總統初選日程相關事宜，包括黨中央版日程草案，五月廿五日至六月九日舉辦兩場初選電視政見發表會，六月十日至十四日執行初選民調，六月十九日中執會公告初選提名人。另一項提案則由翁章梁等廿四位中執委提出，包括總統初選民調家戶、手機民調各半，採對比式民調納入國民黨韓國瑜及台北市長柯文哲，六月十日至十四日執行民調。

賴清德上週三拋出「只要蔡總統民調贏過韓國瑜，會無條件支持蔡英文」的新方案，不過蔡陣營並不接受。若蔡、賴陣營在今中執會前仍無共識方案，一旦中執會動用表決，有人數優勢的挺英派將佔上風。

蔡英文初選階段發言人阮昭雄受訪表示，蔡陣營立場一直沒有改變，民調納入手機，對比式民調加入柯文哲為對手。

賴清德發言人李退之則說，賴清德上週三有提出贏的策略，是在現有制度下能夠圓滿進行民調的方案，這是賴費了一番苦心思考出的方案。既然初選辦法已公告，初選也已進行到一半，支持者當然希望透過民主程序產出候選人。

李退之表示，在進入初選程序中，賴院長提出的方案，隱含尊重蔡總統、尊重現任優先的原則，完全沒有讓分、羞辱總統的意思，更顧及雙方立場，希望是不是能夠有空間，讓雙方都能接受這個方案，也盼不要變更已經公告的初選辦法。

民進黨秘書長羅文嘉昨受訪指出，他和卓榮泰都希望雙方有共識，有共識再來改規則，「才不會創下惡例。」

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