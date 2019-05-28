前市府員工偷闖辦公室 韓：懷疑被裝監聽器

2019-05-28

〔記者葛祐豪、王榮祥、黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄市政府吳姓前攝影官今年春節期間偷闖四維路市長辦公室被逮送辦，高雄市長韓國瑜昨天下午受訪懷疑吳嫌來裝監聽器。苓雅警分局對此表示，只是單純竊案，並未查獲市長室遭裝設針孔攝影等竊錄設備。高雄檢方則表示，昨首度開庭，全案仍在偵查中。

警方：單純竊案 未查獲針孔

韓國瑜昨天表示，尊重司法調查，但偷闖他辦公室的人，似乎已經好幾次，是不是有裝設監聽器？高市新聞局長王淺秋表示，市長室後來搬遷到鳳山，與此案雖無直接關聯，但多少有間接關聯，事後曾檢查過市長室有無被裝設竊聽設備，但沒發現具體東西。

市府政風室事後調閱監視器畫面，發現吳嫌曾多次潛入偷帽子、紀念品等物品，通報轄區苓雅警分局偵辦後，二月底依竊盜罪嫌函送。高雄地檢署並證實，昨首度開庭傳喚涉案吳員到案，訊後無保請回。

前秘書處長陳瓊華：勿轉移焦點

高雄市政府前秘書處長陳瓊華回應說，十年前吳員曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。

陳瓊華並說，有誰會找十年前就因表現不好、被辭退的人員去監聽？韓國瑜自己一出事、精神不濟、答詢不好、政見跳票，這時候他不是拴緊自己與團隊螺絲，反而批評前市府團隊，轉移焦點。

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