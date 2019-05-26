郭找王配？ 王︰沒聽說，我選到底

2019-05-26

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、黃欣柏／綜合報導〕表態參選總統的前立法院長王金平，昨天中午出席嘉義市「我是師大人二○一九雲嘉大匯聚」餐會活動前接受媒體聯訪，被問及傳聞鴻海董事長郭台銘有意找他搭配組「郭王配」參選正副總統，王回應說：「沒有聽說，自己參選到底。」

前新北市長朱立倫昨出席活動時，也被媒體問及，對郭王傳聞要搭檔競選有何看法？朱先是一愣反問媒體：「有嗎？」隨後才強調：「如果王院長願意跟郭董事長配，也是個好的組合。」

「我是師大人二○一九雲嘉大匯聚」餐會，出席者除師大校友總會榮譽理事長王金平，還包括校友總會理事長許勝雄、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人，現場氣氛熱絡。

王金平說，師大校友對國家貢獻很多，就是獨缺一個校友總統為國家做更大奉獻，盼大家團結起來，做更大的福國利民事情。

王金平受訪時，被問到有何策略可突破目前對手的包圍？王說，距離國民黨黨內初選全民調還有一個半月以上，時間還滿長的，他有自己競選的節奏，會按規劃進行，「你們慢慢看嘛！」

王金平下午轉往嘉義區漁會在東石鄉成立的王金平之友會，上千鄉親到場力挺，王進場時，現場大喊「王總統！」讓王相當感動。前立委翁重鈞、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及其女兒、東石鄉長林佳瑩、朴子市長吳品叡等泛藍地方人士到場大會師，給足王金平面子。

翁重鈞說，王金平照顧全國農漁民不遺餘力，現在他有更大的人生志業要帶領台灣邁向和平繁榮，嘉義鄉親會全力支持。

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