散布疫情假訊息 最高罰300萬

2019-05-25

散播食安謠言 可處3年徒刑或百萬罰金

〔記者陳昀／台北報導〕假訊息氾濫影響社會安定，為有效防制謠言，立法院院會昨三讀通過「食品安全衛生管理法增訂第四十六條之一條文」，散播食安謠言可處三年以下徒刑、拘役，或處一百萬元以下罰金。院會並三讀通過「傳染病防治法部分條文修正案」，散播不實傳染病疫情，且足以對公眾或他人產生損害，罰金從五十萬元大幅提高到三百萬元。

傳染病防治法、食安法 修正三讀

考量謠言或不實訊息之散播，已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，而現今資訊流通速度極快，加上食安資訊為民生重要議題，正確性至為重要，政府推動相關修法，阻絕謠言、防制假訊息的危害。

根據「食安法」三讀條文，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或處一百萬元以下罰金。

「傳染病防治法」第六十三條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，修正案將罰金上限從五十萬元提高到三百萬元。

疾病謠言易致恐慌 提高罰金嚇阻

「傳染病防治法」有關散播謠言的罰金上限，行政院原始提案及立院初審結果，原本只有一百萬元，但黨團協商時決議提高到三百萬元。

民進黨立委劉建國表示，傳染病防治法之所以罰金上限高於其他法律，在於疾病的不實訊息容易導致民眾恐慌緊張，尤其醫療名詞解釋相對艱澀，不利於後續澄清，也可能是部分團體為達特殊目的散播謠言，過低的罰金金額無法達到嚇阻效果，希望藉此以正視聽。

此外，「傳染病防治法」第九條，利用傳播媒體發表傳染病疫情之相關訊息，若有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫，經主管機關通知仍拒不更正者將處以罰鍰。三讀條文將罰鍰額度從九萬至四十五萬元，修正為十萬至一百萬元。

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