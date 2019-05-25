赴電電公會演講 郭台銘：你們都是國家隊

2019-05-25

〔記者李雅雯、陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘昨赴電電公會以「美中貿易戰對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題發表演講。郭台銘屢屢自薦是能夠撐起台灣的最佳人選，強調「政治必須替經濟服務」，現在「換我為大家服務」。他表示，對未來有國家隊的藍圖，並對著台下電電公會的會員喊話「你們都是國家隊的一員」。

郭台銘演講時，除了分享其對於美中貿易戰下的台灣電子電機產業看法，也強調自己是最好的總統人選。他說，因為兩岸和平遭遇重大危機時候、美中貿易戰開打，讓他感到自己必須站出來，參選動機不在為個人賺錢，而是為全台灣賺錢，倘若當選總統，一定是「政治必須替經濟服務」，要找回台灣的經濟奇蹟。

郭台銘表示，台灣除了缺電、缺水、缺土地、缺工、缺人才等五缺外，還有第六缺「投資」，而第七缺就是缺可以解決這六缺的人，而自己就是「第七缺」，為了台灣拚經濟，未來想像的是國家隊藍圖，「各位，你們都是國家隊的一員，都是國家隊的組成份子」。

郭台銘也笑稱，前兩天要求保鑣隨身帶水的事情被外界不斷放大，現在懂了，應該要說「拜託，你帶瓶水吧」；投入選舉是在修人生另一門課程，入的可能是另一個黑門，抹黑的都來了。

國家發展藍圖：東進、西和、南拓、北接

郭台銘昨也在臉書發文表示，大家都說台灣有「六缺」，其實還有「第七缺」，就是缺一個像他這樣可以帶領大家轉型的中華民國總統。他心中的國家發展藍圖是「東進、西和、南拓、北接」，讓台灣脫胎換骨，經濟起飛。

一、東進：透過台美FTA的簽定，讓台灣製造業前進美國，建立新的「台美供應鏈」，彌補美國製造業缺口，協助實現讓美國再次偉大的美國夢。

二、西和：目前中國要拚「六穩」，「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，但他認為還要「穩台商」，中國出口前五十大有一半為台商，所以兩岸合作，能協助大陸市場產業轉型，創造雙贏。

三、南拓：透過FTA進軍東南亞、印度、西亞（中東）市場，帶動亞洲經濟成長樞紐。印度要發展經濟，必須建立製造業，台商應依能力及早佈局，再利用中東建立台商「前店」，用印度做「後廠」，進一步開發歐洲市場。

四、北接：協助日本技術開拓中國市場，台灣可以扮演「守門員」的角色，將關鍵技術留在台日，但產品輸入中國，創造三贏。

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