區隔郭董經濟牌 朱立倫：我是拚全民經濟

2019-05-25

〔記者周湘芸、楊綿傑／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨天前往五股區先鋒材料科技公司參訪，被問到如何與同樣打經濟牌的鴻海董事長郭台銘做區隔，朱立倫表示，郭董大部分是以企業的角度出發，他是以政府服務企業、人民，強調生活經濟、庶民經濟，兩者並行才能拚全民經濟。

「郭大多以企業角度出發」

朱立倫表示，蘋果在新北有不少供應鏈，他多年前就提到工業區立體化，行政院去年三月也通過這個方案，至少讓工業區多提供五十％的廠房和辦公室，解決缺地的問題，包括最近提出的自由經濟示範區，其實沒有政黨之別，只要能讓台商回來、人才進來，讓台灣走向全世界，不管誰執政，都應該秉持這樣的原則。

外界也好奇台北市長柯文哲是否會表態參選，朱立倫則表示，雖然某些人認為柯的基礎是空，但其實力仍不容輕忽。如果藍軍本身內訌分裂，柯就有可能影響藍軍選票；同樣綠營蔡賴之爭若沒辦法圓滿，可能也會犧牲一些綠營選票。被問到藍綠分裂是否就會讓柯文哲漁翁得利，朱說，「我想他最期待的就是這樣。」

朱立倫昨出席「五二四全球氣候行動」時受訪表示，對前行政院長賴清德來講，覺得民進黨中央及蔡英文總統對他不義，但身邊好多民進黨朋友又認為賴院長先失信，多次承諾會支持蔡，但又跳出來，這些恩恩怨怨，民眾都看在眼裡。

朱立倫也再次呼籲，國民黨必須要團結，不要自己人打自己人，不要砲口對內，否則不是花天酒地的問題，而是讓民進黨歡天喜地。

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