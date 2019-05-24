低溫 女性工作效率變差

2019-05-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕總部設在美國舊金山的科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）二十二日刊登的一項研究指出，女性的大腦在溫度較高時能夠較好地運作，男性則在較涼快時更靈光。研究建議，在男女混合的工作場所，也許可藉由將空調溫度設定在高於既有標準的方式，提升員工的工作效率。這也說明了為何女同事經常在辦公室穿上毛衣、襪子，圍上圍巾、甚至毯子來保暖，以及穿西裝、打領帶的男同事愛把冷氣溫度調得更低。

德研究：涼快時 男性較靈光

這項研究是在德國進行，針對五百名男女大學生做測試，了解他們在各種溫度下從事一連串工作的能力。實驗共一小時，分別在幾個房間進行，溫度設定在華氏六十一度（攝氏十六．一度）到九十度（攝氏三十二．二度）間。在時間限制下，研究人員要求學生們在不能使用計算機的條件下，回答簡單的數學習題，解得愈多愈好，並要求他們將一組字母盡量重新排列組合，拼成不同的單字。此外，這些學生還必須回答一連串困難的邏輯問題。

結果發現，辦公室的溫度較高時，女性在數學和語文工作上的表現較佳，男性正好相反。儘管男、女性分別置身於較涼爽、較暖和的工作環境時，都會提升生產力，但女性的增加幅度「明顯大於」男性。不過，在解答邏輯問題時，男女受測者的表現並未因溫度改變而有所不同。

柏林社會科學中心（ＷＺＢ）行為經濟學研究員、論文作者之一卡傑凱特（Agne Kajackaite）指出，若溫度較低，男性表現會比女性好得多，因此存在性別差距，但當溫度升高，這項差距在數學測驗上就會消失；在語文運用測驗中，女性的表現更勝過男性。當室溫低於攝氏廿一．一度，女性在數學的平均答對題數為八．三一，但高於攝氏廿六．七度時，題數就增至十．五六，即多出廿七％。

研究人員還發現，隨著溫度升高，女性數學答對題數變多的主因，是作答題數增加。卡傑凱特推測，女性在溫暖時會更有感覺，就能夠更盡力、更投入。這項研究成果雖然必須進一步驗證，但可以讓我們從科學角度，重新思考工作與做研究時所處的場所環境。

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