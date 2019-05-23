假清大碩士 騙到台積電博士娶她

2019-05-23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕她不僅連續騙過兩家竹科大廠面試，拿到起薪五萬元的副理職位，更在交友網站騙倒台積電博士，成了博士夫人！

單親媽 騙得竹科副理職

這位「女版神鬼交鋒」主角是現年四十四歲的黃姓單親媽，她聲稱要撫養女兒，連續偽造國立清華大學學士、碩士畢業證書應徵工作，皆獲錄取；更離奇的是，她還以清大碩士假身分嫁給一位台積電博士，結果對方發覺她答不出自己的碩士論文論點，閃離後方知前枕邊人是個大騙子！

檢警是在追查黃女假學歷案時，發覺黃女的第二任前夫在台積電上班，因為兩人都有一段破碎婚姻且均有小孩，博士某次在交友網站吐露單親爸的心聲，黃女以「我也是單親媽」拉近與博士的距離，進而藉著照顧小孩的機會深入交往，最後成婚。

夫妻初期互動時，因為博士工作繁重，在家時間不多，平日較少深聊，交談的大多是孩子的事及柴米油鹽等家務事，根本未察覺妻子是假碩士。

上交友網站 釣到單親爸

博士年薪達數百萬元，婚後不久，黃女先要求丈夫將座車過戶到自己名下，後來還頻繁刷丈夫的卡、領出丈夫的薪水使用，兩人因「錢事」產生芥蒂。博士又漸漸發現黃女談吐根本不像清大碩士，某次拿黃女的碩士論文問她，她竟答不出來。

因兩人出現隔閡，結婚一年就離婚，離婚後男方為了「釋疑」，拿著照片向清大經濟研究所相關人員求證，得到的答案是「姓名沒錯」，但照片中人非本尊，博士才確認當初被黃女「給矇了」。

論文論點說不清…好扯

至於黃女與「清大女本尊」同名同姓，原因是黃女最早以本名應徵工作時，馬上就被發現使用假學歷，她靈機一動跑去改名，改成與清大經濟系一名黃姓女畢業生的名字完全一樣，從此就以「清大人」身分自居。

檢警調查，黃女十一年前應徵竹科一家系統科技公司副理，佯稱清大學士獲聘用，僅做一個月就被公司發覺能力有異，經向清大求證是假學歷後離職。一年多前黃女故技重施，應徵另一家科技公司業務副理，這次利用電腦上網偽造清大碩士學位證書，工作九個月後被公司發現工作能力不足，再次被揭穿學歷造假。

至於她真正的學歷，黃女面對檢警調查時始終說不清楚，曾稱「不確定是逢甲、還是靜宜大學學士」，讓檢警直搖頭。

據了解，當初清大發覺黃女是「假清大人」，曾要她簽切結書，保證不再假造清大學歷在外使用，未料黃女再犯，還從學士進階為碩士，這次清大不饒她，提出告訴，黃女因此被依兩次偽造文書罪起訴。

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