不只禁購禁售 中國人難進美科技業

2019-05-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中科技戰開打，美國除對中國華為祭出「禁購」、「禁售」雙禁令；根據華爾街日報報導，早自去年開始，美國即嚴審半導體等敏感技術業者聘用中國人擔任高級工程師等職位，核發這類許可證時間從過去僅幾週、拉長至六到八個月。

根據美國施行數十年規定，美企在聘僱中國、伊朗、俄羅斯等外國員工擔任敏感技術職務時，需先取得許可證，以免技術外流。美國商務部因此將這種工作聘僱派任視同為出口許可證（deemed-export license）。

根據美國商務部資料，在二○一三到二○一七年間，中國籍人士占許可證核發數逾六十％、多達三九二一人，其次是伊朗和印度；二○一七年第一大和第三大申請類別均涉及晶片技術，第二大申請類別則涉及電信技術。

美國商務部發言人表示，該部正與國務院、國防部及能源部等機構合作，仔細審核視同出口許可的申請，審批過程通常依其接觸的敏感技術層級來決定。

報導還指出，隨著美國對中國或中企禁售令擴大，商務部可能將出口管制新技術範圍擴大到人工智慧（ＡＩ）等領域，因ＡＩ是半導體製造商及科技新創業者的發展重點，也將在未來美中科技戰的砲火圈內。

在拉長審核時間後，美科技業者聘用中國員工或指派其從事美國重要工程計畫的調度能力受限，影響英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及格芯（Globalfoundries）等半導體廠商數以百計的職位。

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