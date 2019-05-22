排便太用力 胃竟擠到胸腔

2019-05-22

〔記者張軒哲／台中報導〕胃跑進胸腔！一名直腸癌男病患因排便太用力，腹壓太大撐破橫膈膜，胃跑進胸腔，竟然忍了一個月才求診。台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元指出，這種無外傷病史造成的橫膈膜疝氣，非常罕見，病人若再拖下去可能造成胃扭轉，引起缺血性壞死，嚴重時可能致命。

直腸癌病患 橫膈膜撐破

四十五歲直腸癌病人李先生，罹癌手術後定期回醫院化療，常有排便不順或便秘問題的他，有次上廁所用力排便，上腹部突然感覺一陣劇痛，後來疼痛感消失就沒有在意。不過，之後用餐吃沒幾口飯就會覺得胃脹，伴隨腹部悶痛感，也曾出現無預警劇痛，撐了一個月才到大腸直腸科看診。

患者易脹氣 腹壓比較高

大腸直腸科醫師門診發現異狀，轉急診會同胸腔外科，經由電腦斷層檢查發現問題嚴重，吳政元指出，斷層影像顯示，病患的胃腫大且充滿食物，左肺被胃擠壓剩不到一半，幸運的是肺沒有因為壓迫而導致呼吸困難。

一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，或如舉重、生產等，類似李先生的個案，因腹部用力，腹壓上升衝破橫膈膜的現象很罕見。

吳政元研判，李先生曾接受直腸手術及化療，腸道容易脹氣，排便用力的動作，會造成腹壓比一般人高，當時李先生感覺劇痛，就是橫膈膜產生破洞導致，用力排便的習慣，會讓胃沿著橫膈膜破洞，一直向上擠壓肺，時間一久，原來的小破洞變成超過七公分的大洞，最後胃就擠進左側胸腔，造成橫膈膜疝氣。

如果胃扭轉 嚴重恐致命

手術時先放置胃引流管讓胃消脹，再用內視鏡輔助手術，分離胸腔內已經沾黏的胃與橫膈膜及肺，把胃推回腹腔原來位置，最後修補橫膈膜破洞。手術後病人已可以吃飯，也不再有胃悶脹的感覺，吳政元提醒因腸癌易便秘的病人，應使用軟便藥物並注意排便別太用力，發生異常劇痛時就要趕緊回醫院檢查。

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