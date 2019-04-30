621鴻海股東會 傳郭將交棒拚選舉

2019-04-30

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘投身參與國民黨總統候選人初選後，不僅正式宣告「由商轉政」，動作也相當積極，到台灣科技重鎮竹科進行產業座談、參與地方活動，近日盛傳六月二十一日鴻海股東會將宣布交棒，卸下董座職務全力拚選戰。鴻海重申，四月十七日已針對同樣的傳聞有相關公告，「有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。」

為了拚初選，據了解，郭台銘告訴競選幕僚：「不要只想著結果，既然決定了就選下去。」郭將到世界各地鴻海有投資地方陸續交接，五月會到美國重談投資協議、六月股東會新一批董事出爐，屆時董事會將選出新董事長，郭董將正式交棒；未來鴻海傾向比照台塑決策小組，所有權與經營權切割清楚。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海現任董事會有六名董事、三名獨董，共計九席；一般董事有郭台銘、宋學仁與黃清苑，另有鴻橋、鴻景兩家投資公司，法人代表分別為集團副總裁陳振國、亞太電信董事長呂芳銘、工業富聯前董事毛渝南。

新董事名單將在股東會通知書發出時公告。外界推測可能有鴻海副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘，主要次集團經理人包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、陳振國、黃秋蓮、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人，也可能入列。

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