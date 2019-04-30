國民黨認定韓有意願 納民調不變

2019-04-30

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨為政治獻金爭議澄清，並參加支持者上週挺選總統的造勢大會。黨內咸認，韓國瑜選總統的意願已經非常明確，只是不能明說，國民黨上週定案將韓納入初選機制的方向不變，將會訂定特別辦法將韓國瑜與鴻海董事長郭台銘納入初選，可能採取類似去年九合一選舉的「台中模式」，不須經正式初選，而以全民調決定總統候選人。

可能採去年「台中模式」

國民黨主席吳敦義在上週中常會裁示，主動參與初選者及被動有意參選總統的人，每一個可能人選都有自己的困難點，黨中央要一一克服，把他們都納入這次的初選機制。國民黨將韓國瑜被動納入總統初選並解決郭台銘黨權問題的方向大致底定。

黨中央已朝向擬特別辦法，不進行正式公告初選，用全民調決定候選人，類似去年九合一選舉的「台中模式」去規劃。中常委江碩平認為，韓國瑜今與吳敦義見面，屆時就可以確定韓是否願意主動登記，如果有意願最好，沒有意願就強制納入，整體方向不變。

江碩平認為，韓國瑜有他的顧慮，一個是高雄市議會在開議、一個是要對高雄市民交代，但韓私底下有意願選總統應該是確定的，但要出來參加初選、要登記，恐怕比較困難，黨中央不會採正式的初選制度，應會採沒有登記、不用繳初選作業費的方式辦理，誰民調高誰就出線。

中常委曾文培表示，黨中央會訂定「二○二○總統特別提名辦法」，一併解決韓、郭的難處，也會幫韓避開登記的難題，不會有登記，黨內對於黨中央上週的開會結果並無反對意見，讓韓被動加入初選的方向不會改變，只有是否要採全民調的問題，但相信歧見不大。

黨內人士則強調，吳、韓今日的會面只是當面確認意向，事實上，黨內對於韓國瑜的意願大致上了然於胸，韓的五點聲明和近期的動作都證明韓肯定是有意願要選總統，只是不好明白對外說。

這名黨內人士也為吳敦義抱屈，認為韓國瑜的策士幫他擬的五點聲明擬得太差，只要韓提到願意承擔責任，沒人能「卡韓」，光靠民氣，黨中央沒能力不讓韓加入初選，剩下就是由吳幫韓解套最安全，吳既然都說不選了，韓應該要當吳是助力，而不是敵人。

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