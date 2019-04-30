訪中若談到政治 王：會說中華民國

2019-04-30

〔記者林良昇／台北報導〕已宣布角逐明年總統大選的前立法院長、國民黨立委王金平昨表示，預計於五月六日與家族及各地王氏宗親共九十餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖、拜訪宗親，八日返台；至於是否與國台辦主任劉結一會面，王強調是「客隨主便」，還未確定，此行沒有談到政治，但如果有那個場合，「當然我們會談起中華民國」。

王金平祖籍福建，第一代祖王文醫是軍人，隨鄭成功來台，在高雄路竹定居，到王金平已是第十一代。王金平曾於一九九二年帶太太到中國看病，當時是私人行程，時隔廿七年，本次訪中將是王第二次到中國，也是首次正式訪問中國。

王金平昨在立法院召開記者會宣布訪中行。王表示，依據台閩傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。他既已發下宏願，實踐「台灣安全、兩岸和平、社會安定、經濟發展」的承諾，追求「讓人民過上好生活，讓年輕人擁有美好前景」的大未來，當然必須稟告列祖列宗。

對於是否會見到劉結一或其他中國官方人士？王金平表示，此行主要是尋根祭祖，與其他人士見面都是未定，未來「客隨主便」，有什麼安排會再向大家報告。此行沒有談到政治，但如果當有那個場合的時候，「當然我們會談起中華民國」，回台灣後也會向國人作完整報告。

王金平預計將搭乘五月六日班機赴廈門，祭拜延平郡王，感念鄭成功帶高先祖來台；五月七日回漳州龍海市白礁村祭祖尋親；五月八日拜訪台企、台商協會，關心台商，並於當日搭機返台。

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