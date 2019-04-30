韓再貼文：怎一個難字了得

2019-04-30

89萬張選票千斤萬擔 海內外殷切期盼重如泰山

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天將北上與國民黨主席吳敦義會面，韓是否參選二○二○總統的動向備受關注，「吳韓會」前夕，韓國瑜昨晚在臉書貼文，指出不久前還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步；進一步、八十九萬張選票千斤萬擔，退一步、海內外殷切期盼重如泰山。

韓國瑜這幾天動作頻頻，外界認為他參選跡象日益明顯，例如二十七日原本說不去參加韓粉造勢拱他選總統活動，結果臨時參加；今天下午吳韓會，接著參加馬英九圓桌經濟論壇；週三預計到台北世新大學演講並受贈感謝狀。

韓國瑜昨天在臉書指出，他懇請各位鄉親父老、兄弟姊妹們稍安勿躁，再給他一點時間平衡輕重，因為肩上的千斤萬擔容不得分毫不平，也請大家相信，無論接下來做出任何決定，都是希望看見為了一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個「台灣安全、人民有錢」的穩定未來。

請再給他一點時間平衡輕重

韓國瑜在臉書說，四月廿三日發表「韓五點」後，不少人說韓國瑜終於神話破滅，其實這句話真是太抬舉他，他最多就是一個各方狙擊好手的賞金獵物，每天為市政疲於奔命之際，還要左閃右避各種明槍暗箭。

他表示，在發表聲明前，其實許多人並不贊同，說穿了就是擔心大鬧天宮的孫悟空，變成裡外不是人的豬八戒，但他始終相信「政治語言，唯真不破」。

韓直陳，他上週六晚間親睹耳聞一片旗海的聲嘶力竭，心潮澎湃也萬千感慨，知道大家長久以來聽了太多政治鬼話，憂心台灣的未來、也厭倦了辯駁惡意政客加諸的罪名。

韓國瑜表示，這段文字是想表達看到國旗後，激動的心情，媒體昨詢問：「外界解讀為這是你要選總統的聲明？」他急忙澄清：「大家敏感度太高了，真的沒別的意思。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/