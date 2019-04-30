初選時程 蔡賴陣營明攻防

2019-04-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會明將拍板總統初選時程，中央黨部已研擬時程草案提報中常會討論，規劃五月廿二日協調期截止，五月卅一日前完成電視政見會及民調作業。由於確切初選時程須由中常會通過才底定，預料中常會明將上演蔡、賴陣營攻防戲碼。

蔡英文總統與前行政院長賴清德競爭民進黨二○二○年總統大選提名，民進黨中執會四月十日已決議，在不停止初選機制、不改變原有流程原則下，延長總統初選協調期，五月廿二日後再進行總統初選民調作業。電視政見會及民調作業等後續時程，由中常會另定。

草案提報中常會 規劃5／31前完成民調

總統初選目前仍在協調期，中央黨部已研擬時程草案，規劃五月廿二日總統初選協調期截止，五月卅一日前完成電視政見會及民調作業，該時程草案將提報本週三中常會討論。確切時程則須經中常會討論決議才底定。

至於民調執行方法，根據民進黨「公職候選人提名民意調查辦法」規定，總統初選僅採用「對手對比式」民調，對手人選擇定，由民進黨初選候選人共識決定，或是主要對手政黨已正式提名者。若蔡賴無共識、國民黨也尚無提名人，則可採「黨內互比式」民調。

根據規定，民調中心以初選民調執行日期首日十二個月之前發行之「住宅電話簿」為抽樣母體，進行隨機抽樣。

外界關注，此次總統初選民調是否可能納入手機？若納入手機，佔比例多少？黨內人士指出，納入手機民調技術上可行，但因民調辦法修正屬中執會職權，若要在總統初選納入手機民調，須經由中執會提案並決議來修正民調辦法。

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