中國海上「秀肌肉」後 美艦開AIS露行蹤 高調穿越台海

2019-04-30

〔記者涂鉅旻、編譯孫宇青／綜合報導〕中國解放軍四月廿三日舉行海上閱兵對外「秀肌肉」，但事隔不到一週，美國再度派軍艦航行台灣海峽！國防部昨證實，美國海軍兩艘伯克級神盾驅逐艦勞倫斯號（DDG-110）、史塔森號（DDG-63）四月廿八日自台灣西南部海域，由南向北通過台灣海峽。值得注意的是，史塔森號行經台海時，一度罕見地打開船舶自動辨識系統（AIS），備受外界關注。

去年七月至今已通過台海七次

根據全球船艦動態網站「Marine Traffic」圖資顯示，史塔森號進入台灣海峽時，皆在海峽中線一帶航行，並在行經台中、彰化至新北市外海時，開啟船舶自動辨識系統，隨後關閉。據悉，軍艦因任務需要，不一定時刻開啟船舶自動辨識系統，但多會在船舶往來頻繁的海域開啟此系統，藉此警示其他船隻避免發生意外。

對於美艦通過台海時，開啟船舶自動辨識系統，軍方官員多不願表示意見。但據了解，美國軍艦去年七月至今，共有七次行經台海的紀錄，而在史塔森號之前，佩科斯號補給艦（T-AO-197）在去年十一月廿八日通過台灣海峽時，也曾一度打開船舶自動辨識系統，但和史塔森號不同之處在於，佩科斯號並非作戰艦艇。

針對美艦行動，國防部評估，美艦經台灣海峽自由航行，是執行「印太戰略」任務的一環，我國國防部基於區域穩定與國家安全，於美艦航經我國周邊海域期間，國軍依規定運用聯合情監偵全程掌握，期間並無異狀。

美軍︰展現自由航行印太承諾

美國海軍第七艦隊發言人杜斯（Clay Doss）表示，此舉旨在「展現美國對自由、開放的印度太平洋地區的承諾」。他強調，兩艦在穿越過程中，並未與其他國家船隻發生不安全或不專業的互動。

中國外交部發言人耿爽則指出，中方「密切關注並全程掌握」美艦通過台海，且已就此向美方表達關切，強調台灣問題是中美關係「最重要、最敏感」的問題，敦促美方「慎重、妥善地處理涉台問題」，以免對中美關係及台海和平穩定造成消極影響。

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