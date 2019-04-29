吳韓會鴻門宴？吳斥：難道有刀斧手

2019-04-29

〔記者沈佩瑤、林良昇／台北報導〕被動參與國民黨黨內初選的高雄市長韓國瑜，本週二下午將與黨主席吳敦義在中央黨部會面，但有人質疑「吳韓會」是一場「鴻門宴」。吳敦義昨受訪聽到「鴻門宴」一詞大怒，連聲駁斥：「什麼叫鴻門宴？」「難道會有刀斧手準備在那邊嗎？」

吳敦義昨上午赴松山慈惠堂出席活動後受訪，他強調，本來要競選的人，就是會跟黨接觸，「拜託各位用善良的心，希望用平靜態度看這件事！」

吳朱會公開？吳嗆：絕無可能

吳敦義叨念現場媒體一頓後，看似火氣消停，接著被問到朱立倫要求公開「吳朱會」，瞬間又爆氣數度說：「這是絕無任何可能的事情。」還嗆朱：「跟韓先生見面也沒有公開！」

吳不滿地強調：「絕對不可能記者幾十個、上百個，然後兩個人坐在那裡，就像演一場現場秀。」他隨即在隨扈的護送下快步離開。

國民黨發言人歐陽龍昨受訪表示，國民黨中央尊重每個候選人，黨中央希望將韓國瑜納入民調，黨主席吳敦義一定會親自跟韓提，韓也講過請大家給他一點時間，大家總是要碰個面，把事情說清楚，了解想法，並進行溝通，會面是良性跟善意的尊重，能夠解決問題才是最重要的。

此外，朱立倫昨受訪時說，如果與吳主席有見面，會把會面內容告訴大家，不會有不可告人之事，被解讀為主張會面要公開；對此，歐陽龍質疑：「公開會面有什麼意義呢？」 那就是做一場秀，畢竟任何一個大國之間、人與人之間、領袖與領袖之間，是前面都已經談妥了，才會有公開會面。

朱營：沒堅持要公開

朱陣營人士昨表示，朱現在完全沒有堅持要公開會面，立場是如果公開很樂見，但黨中央如果有其他規劃考量，也會尊重。

已獲提名的一位國民黨立委期待會談能趕快談制度、談時程，包含什麼時候開始、什麼時候公告、什麼時候登記，趕快確定才是正道，只要一天不公告，國民黨就一天內戰。

這位立委坦言，近期國民黨立委的辦公室不斷被不同立場的藍營支持者打電話要求表態「挺韓」或「挺郭」，十分困擾。

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