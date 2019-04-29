競選經費惹議 韓今說明

2019-04-29

〔記者王榮祥、沈佩瑤、郭安家／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前靠著「一瓶礦泉水」與「一碗滷肉飯」儉樸形象勝選，如今卻深陷收受國民黨主席吳敦義四千萬元競選經費爭議，韓國瑜昨出席高雄真佛宗大義學會舉辦法會，被問到此事時表示，真金不怕火煉，因為大家都很關心，且四都市長都已公布，他也會公布，週一（今天）會說明。

韓國瑜強調，在不違反個資法下，也會像其他四都市長一樣公布，並依法向監察院申報，請大家不要想太多。對於明天的吳韓會，韓國瑜說屆時會與吳主席面對面溝通，把很多想法、觀點作一個簡單說明。

韓國瑜也對前晚意外現身韓粉造勢現場做出說明。他解釋有一千五百位重機騎士，原本要在花蓮辦兩天一夜活動，後來放棄去花蓮，改到高雄拚經濟，他若爽約很難交代，結果一去就有很多朋友自動自發幫他造勢。

吳：登廣告也能用滷肉飯嗎

對於競選經費爭議，吳敦義昨早赴北市松山慈惠堂活動後受訪，數度強調自己沒有經手，還不悅說：「選舉能自己吃滷肉飯，也請別人吃滷肉飯嗎？登廣告也能用滷肉飯給他嗎？不可能嘛！」一定有些錢要付廣告費、宣傳費，這是很自然的事情。

對於近日黨內攻擊韓國瑜事件不斷，有人爆料是「陰謀論」，吳敦義不耐煩表示：「沒有黨內去爆什麼東西！沒有的事！」

對於上週四在臉書揭露四千萬元一事的前立委蔡正元，吳敦義說：「有提到我很辛苦，謝謝他的體貼。」吳說，自己在高雄很多年，有些企業界朋友說韓國瑜很勇敢，有些捐三萬、五萬，多一點十幾萬也說不定，「因為沒有經過我的手，我不知道。」

蔡正元昨天在北市參加活動時受訪表示，韓國瑜收吳敦義四千萬元的方式叫做「募款直接交付」，不經過吳，這也表示「主席對你非常好，把人脈都交給你」。

蔡正元表示，這又不是跟八大行業、砂石業者拿錢，黨主席拿錢給候選人選舉，像爸爸拿錢給你繳學費，天經地義、理所當然，他哪有什麼指控？蔡還誇韓是很廉潔不貪財的人，「但我要不客氣講，這個錢在過去國民黨主席幫候選人，也只是半碗滷肉飯而已。」

蔡正元還稱：「我一直支持韓國瑜，因為我跟他們郭家兄弟（郭台強）有很深恩怨，我是不可能支持郭台銘。」

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