2019-04-29

記者鄒景雯／特稿

這個時刻，國民黨準備爭取總統提名的王金平，宣布要到中國去訪問，名目是祭祖，同時預定會見國台辦主任劉結一，當然是大動作。此舉是否有助於提升其競選聲望，要看他此行的言語舉止是否守住中華民國的底線；但是總的來說，對於台灣整體累積與中國平等對話的籌碼，恐怕不是正數的機率比較大。

這樣提醒，也在給被定位為「本土藍」的王院長賦予責任，畢竟，這是王院長第一次正式訪中。過去在國會議長任內，對岸幾度邀約，王金平每次遇到類似提問，總是回答得有為有守，所謂「訪中須符國家需要、人民接受、立院決議、對等尊嚴等四要件均齊備後，才可能成行」的前提，即使是競爭政黨，也無可置喙。如今卸任院長，再怎麼說還是指標性人物，何況正在進行元首級的角逐；他的個人表現仍應堅持國家需要、人民接受、對等尊嚴三個自訂標準。只有維護了大我，才可能創造小我。

為什麼說其挑戰多艱？主要是時機敏感，一是中共總書記對台發布的「習五點」正在貫徹執行，二是競選中人力圖圓滿，難免有求於人，「祭祖」呼應的是兩岸一家？與劉結一同框，建立在「一個中國」原則基礎上？是非常合理的推測。在這種情況下，三天行程如何確保「操之在我」，不淪為統戰工具，讓台灣選民隔海看來不出負評？需要極度的謹慎。

其次則是國民黨初選的遊戲規則醞釀改為全民調，不再是三成黨員投票、七成民調，這時候訪中的效果，所投射的對象，並不集中於國民黨的支持者，如何平衡照顧最大政治光譜者的感受？不是件容易的事情。別忘了，韓國瑜固然早一步到了對岸，但是在當選並上任之後，倘若尚在參選高雄市長之際，他彈的是「經濟一百，政治零分」的調，壓根兒也絕不會去與劉結一演出對口相聲，徒增無謂變數；而郭台銘雖然不經意暴露「國防靠和平」的潛意識，但當發現外界有所微詞，已經迅速改口為「國防靠科技」，為的不外就是國家領導人不能失去起碼的基本立場。

兩位「外省藍」尚且如此，「本土藍」怎可自棄優勢與警覺。其實，在吳敦義主席放棄參選後，國民黨的本土票源何去何從，理當由王金平盡掃入袋，可是相較之下，吳敦義因為堅持「一中各表」，導致沒取得北京歡迎的門票，在台灣得到的掌聲恐怕會更多些。

理由很簡單，中國這三年來連「維持現狀」都要痛下重手，這是非常典型的霸權崛起、一步到位，在孤立民進黨政府之餘，在台灣廣為培養各式代理人，則是其公然的伎倆，一點也不遮掩，政黨再競爭，總是內部矛盾，怎可與兩岸之間的敵我矛盾混淆？國民黨要避免成為中共代理黨、競選總統要澄清不是在選特首，是有一條清楚的紅線劃在前面，踰越不得，一定要當心。

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