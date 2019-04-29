郭董改口「國防靠科技」

2019-04-29

〔記者張菁雅、卓怡君／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前講出「國防靠和平」，引發爭議。他廿八日表示，「國防靠和平」遭到曲解，不是完全不買武器，而是應將錢花在刀口上，發展高科技的武器，「國防要和平，國防更要靠科技」。

郭台銘昨天到台中市參加中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會，會後接受媒體訪問時表示，「國防靠和平」的說法遭到曲解，他的意思不是完全不買武器、國家沒有自衛的能力，而是錢要花在刀口上，應該挑選真正有用的武器，更何況未來的武器進入到無人作戰，將來的武器上至太空下至海底，全部是無人的。

郭台銘說，沒有家長願意把子女送上戰場，所以未來應發展高科技武器及AI，而武器靠科技，國防要和平，國防更要靠科技、實力，以和平作為後盾，不挑釁、也不懼怕，為何中國人要打中國人？應該把省下的錢到全世界發展科技。他認為，不要買防禦性的設備，應該買能偵防、具AI功能的武器。

郭台銘指出，蔡英文總統認為「和平靠國防」才是對的，但在他看來，蔡的「和平靠國防」已被她簡化成「和平靠軍購」，這問題就大了。

指蔡讓台灣「被前線化」

郭台銘說，近日政務委員唐鳳訪美，華府提到台灣不時強調「前線」，也就是說，蔡英文的「謀」，已經讓台灣選邊站，自願當某一方的車前卒，讓台灣在大國角力中「被前線化」。郭認為，置國人於死生之地，然後再用更多的軍購，告訴大家我們的處境很和平，台灣很安全，這樣的謀略合理嗎？

參選獲妻理解方式支持

郭台銘之前透露太太曾馨瑩因他參選總統而「離家出走」，郭上週六深夜也在臉書發文，分享他做了三件很棒的事，都和選舉無關。第一是爬山贏了和他相差三十五歲的年輕人；第二是帶著媽媽出去走走，透透氣；第三是「我的美女老婆回家了，全家一起幫女兒過生日，…我想她選擇用理解的方式支持了我…。」

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