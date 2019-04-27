國際煉鋼大賽 興大碩士生奪冠

2019-04-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際鋼鐵協會在西班牙舉辦第十三屆鋼鐵大學煉鋼挑戰賽，中興大學材料系碩士生樓紹緯奪得總決賽學生組世界冠軍，擊敗五十國共一千九百名選手，開心高呼：「這是鋼鐵人最驕傲的成就！」同校材料系博士生張育恩也獲第二名；此次競賽興大囊括金牌與銀牌，證明台灣煉鋼實力不容小覷。

樓紹緯擊敗50國1900選手

樓紹緯表示，比賽限時兩小時，選手要採用線上煉鋼模擬系統進行計算，仿照煉鋼現場環境與真實條件下，每批鋼鐵的原料成分會有落差，比賽時相同參數不一定會出現一樣的結果，必須抓到最低製程成本的關鍵要素，才能突破重圍。

樓紹緯說，這次比賽大會首次結合兩個模擬器包括轉爐與二次精煉，除了賽前反覆煉鋼實練及電腦模擬，他花更多時間去熟練製程，配合有效調配時間，才能奪得最佳成績。

興大表示，國際煉鋼大賽是煉鋼從業人員及相關領域學生的年度盛事，去年十一月舉辦預賽共有五十國一千九百零五人參賽，選出亞太、南北美洲、中國、歐非洲四區冠軍，及四區冠軍外全球成績最佳者一名，合計五人參與總決賽，張育恩以亞太區冠軍、樓紹緯以全球成績最佳晉級總決賽。

興大博士生張育恩亞軍

今年四月十六日的總決賽，參賽者須在兩小時內，針對主辦單位要求的鋼鐵品種，調配出最佳的煉鋼組合與配方，包含碳、矽、錳等煉鋼成分比例，及吹氧、保溫、電力等製程條件，算出最低成本煉出指定的鋼種。

五位參賽選手僅三人達成任務，樓紹緯以每噸三百六十八．六二美元的成本獲得學生組冠軍，第二名張育恩為三百六十八．六四美元，第三名巴西選手與亞軍相差六．二美元，此差距顯現出台灣選手的技術理念與操作手法，明顯優於其他國家選手。

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