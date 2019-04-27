後宮說引眾怒 郭台銘道歉

2019-04-27

〔記者陳柔蓁、葛祐豪／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘正式投入競選新工作，但一句「軍國大事，後宮不要干政」飽受批評；他昨日下午在臉書發文坦承，「後宮干政」是不恰當的譬喻，對社會表達歉意。

郭台銘說，對於他前天的說法，鄭重向覺得被冒犯的人道歉，「我想表達的意思，是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策。但我用了不恰當的譬喻，我在此表達歉意，並謝謝所有人的指教，我會虛心檢討」。

至於反對他投入選舉而離家的太太曾馨瑩，他說，感謝大家關心，她已經散心回來了。「我們家是親自接送小孩，這幾天她不在，我每天三點睡，六點半就要起床送小孩上學，覺得很辛苦，也徹底體會太太為家庭付出的辛勞」。

郭台銘表示，曾馨瑩用離家散心來「抗議」他的決定。「我應該要好好跟她溝通，卻因媒體的報導，害她被誤會，我心裡也很不好過」。他說，會和她解釋自己的想法，希望她能支持。

媒體昨也問高雄市長韓國瑜，郭的「後宮說」是否意有所指？韓表示，「我不會這樣去想，而且我們家也不允許」。

韓怒：有些人著急抹黑我們家…

韓愈講愈氣說：「有些人，很著急把我們整個家庭抹黑，現在抹黑韓國瑜是坐火車都坐不完，沒有關係，慢慢來，不分什麼顏色放馬過來。」

前行政院長賴清德昨於臉書批評郭的「後宮說」，指總統要為人民服務，不該有皇帝威權心態，妻子不是後宮，是作夥守護台灣的重要夥伴。

郭台銘回應表示，他堅持以民主初選方式參選總統，正是他對民主價值的堅持。賴清德若要找個「皇帝」來批評，那堅持不辦初選、見面就要賴速速退選的蔡英文總統，不才是最執著於緊握權力、不願面對人民聲音、試圖透過密室協商來打壓民主初選程序的「真皇帝」嗎？怎麼會對他扣上威權的帽子？

郭認為，賴清德應該告訴蔡總統，請她好好尊重民主國家的初選制度，而非繼續想搞密室協商、皇帝威權來把賴搓掉！

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