美中台關係起手式 柯︰我的限制比韓郭少

2019-04-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕主張「親美友中」的台北市長柯文哲前晚在臉書發文表示，在中美對抗的世界情勢下，台灣可以「左右為難」，也可以「左右逢源」，在世界局勢上，當起手式不對時，經過滑坡效應，局勢越來越差，最後就難以善後。柯文哲昨受訪時被問到他的起手式，跟韓國瑜、郭台銘相比，有什麼優勢？柯說，到現在為止，他的限制、被設定的條件比較少。

非線性關係 要非常小心

柯臉書前晚貼出和英國經濟學人亞洲區總監林德康對談的內容與影片，提到美中台關係起手式。柯文哲昨早出席活動時被問到此事，柯解釋，這叫非線性關係，若用大家聽得懂的話，是蝴蝶效應，中國成語則是「差之毫釐，失之千里」，意思就是說，非線性關係在前面，起始狀態設定不同時，透過後面蝴蝶效應，結果完全不同，這樣回到起始狀態要非常小心。

媒體問，會重新詮釋兩岸關係？柯說，不是，他和經濟學人只是談話；他還分享西遊記故事，孫悟空用觔斗雲一下就到西天，為何唐三藏還要花十四年，千辛萬苦走到西天取經，最後結論是，台灣終究是自己的問題要自己解決，所以外面講一大堆理論，到最後還是台灣人自己要想辦法解決。

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