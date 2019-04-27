蔡賴初選 葉望輝：成功範例

2019-04-27

民主過程 代表台灣選民意志

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德昨與美國前副總統錢尼顧問葉望輝對談，對於民進黨的初選競爭，葉望輝說這是成功的例子，「我覺得有兩位有資格的候選人，有一個民主的過程，代表台灣選民的意志，這個正式的過程是非常重要的。」他非常尊敬台灣的人民，擁有這個自由選擇權。

葉︰佩服賴願為人民服務

美國在台協會在台南舉辦「台灣關係法立法四十週年紀念」巡迴展，賴清德與葉望輝觀展，並進行對談。葉望輝表示，他非常佩服他的好朋友賴院長願為人民服務。

民進黨傳出今天安排第二次「蔡賴會」，賴清德說，他沒接到黨中央任何訊息，今天他是去參加反核遊行活動，對於可能再與蔡總統會面，身為黨籍參選人，尊重黨中央的安排。

葉望輝卅年前在台南縣做傳教士，他回想當年曾到台南市，最喜愛的經驗就是吃到蔥油餅。

葉望輝說，八○年代他到台灣，感覺不是民主國家，卅年的經驗讓他親眼看到台灣民主進步；對蔡賴競爭，他的感覺和大家有些不同，他覺得這就是成功的例子，這個民主的過程代表台灣選民的意志，非常重要，他也非常尊敬台灣人民有此自由選擇權。

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