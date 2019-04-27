北市搶先 小英後援會成立

2019-04-27

蔡細數政績 籲支持者相挺

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統爭取民進黨提名競選連任，全國第一個支持蔡總統連任的後援會─「台北市小英後援會」昨晚在景美星靚點花園飯店舉辦茶敘，會場湧進七百人，蔡總統致詞細數三年來推動國政與各項改革的努力，籲請支持者相挺，現場給小英的掌聲不斷。

綠營人士指出，台北市小英後援會是由力挺蔡總統連任的國策顧問黃承國、前台北市黨部主委黃慶林等人串聯成立，未來其他縣市後援會也會陸續成立。黃承國則說，他有信心蔡總統會贏得民進黨總統初選。

蔡總統致詞時，細數推動改革及國政的各項努力，提及台灣面對中國打壓的外交艱難處境問題，蔡總統說，現在是美、日、澳洲等國與我們一起努力鞏固邦交國，籲請支持者繼續挺她把兩任總統的任期做完。

改革未竟全功 中途不能換人

茶敘結束後，支持者大排長龍爭相與蔡總統合照，蔡總統顯得很開心。據悉，部分挺小英的支持者對蔡賴之爭感到憂慮，認為蔡總統三年多來推動年金改革、轉型正義等各項改革，總統的改革未竟全功，中途不能換人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/