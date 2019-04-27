初選未定談誰配誰 賴︰搓圓仔湯失民主精神

2019-04-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德昨天在臉書直播時，對於最近有團體倡議的「蔡賴配」表示，如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至是「搓圓仔湯」，恐會失去社會對民主精神肯定。

捨初選制度 無法贏得國人支持

賴清德昨在臉書粉絲團直播，談論黨內總統初選等時事議題的看法。他指出，初選是民主程序，而不是只有輸贏，是由人民決定誰代表民進黨，由關心台灣的人，決定誰代表民進黨。如果捨民進黨初選制度，又回到少數人決定，相信沒辦法贏得國人支持。

賴清德進一步表示，民進黨的民主制度非常完整，當代表民進黨人選產出後，才會決定誰配誰（副手），如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至是搓圓仔湯，恐會失去社會對民主精神肯定。

「搓圓仔湯條款」指的是總統選罷法第八十四條規定，對於候選人或具候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科二百萬元以上二千萬元以下罰金。此條款也適用於政黨提名作業期間。

希望雙方支持者 不要互相攻擊

賴清德二十五日出席獨派團體舉辦的反中國併吞記者會，作家吳祥輝在會中說「蔡英文不倒，台灣不會好」，又在臉書稱蔡英文是「淫婦」。賴清德對此表示，他決定參選時，已經公開說明，要進行君子之爭，他不會攻擊蔡英文，也希望大家不要互相攻擊，支持者也不要互相攻擊，這樣才有辦法提升台灣民主精神，希望支持蔡英文和他的人，都不要互相攻擊。

只在乎輸贏 不能帶來進步理念

賴清德說，民進黨之所以可以創黨、在野然後到執政，就是因為用廣大民主精神帶領台灣進步，如果放掉這樣的使命，只在乎輸贏，恐怕沒辦法帶給台灣進步理念，對民進黨和台灣都不好。

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