不是初選誰輸誰贏 蔡︰支持者希望全黨團結

2019-04-27

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選正如火如荼進行中，蔡英文總統與前行政院長賴清德兩人相爭的僵局未解，賴清德昨在臉書直播嗆說，初選還沒決定人選就先說誰配誰，是公然搓圓仔湯。蔡總統同一時間也在臉書回應說，絕大多數的支持者在意的，不是初選誰輸誰贏，而是希望能夠全黨團結，讓整個初選的民主程序產生最好的結果，團結為二○二○打拚。

台商回台投資可望破二千億

蔡總統發文表示，今年台商回台投資金額，可望突破二千億元，她在年初要求行政院長蘇貞昌，除了重要的國際企業，還要積極爭取台商回台灣投資，不只為了增大台灣經濟的發展動能，還要帶來更多優質就業機會給台灣年輕人。今年的目標是，投資金額至少達到二千五百億元。

話鋒一轉，蔡總統指出，在初選的民主程序當中，身為民進黨的總統，相信絕大多數的支持者在意的，不是初選誰輸誰贏，而是希望能夠全黨團結，一加一大於二，結合所有力量，一起堅持改革、守護台灣的民主，這才是最重要的。

不要幫對立與仇恨添加柴火

針對作家吳祥輝前天公開辱罵，總統說，前天很多人因為她遭受的惡意批評而生氣，她呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火。從二○○八走到今天，來自對岸、對手政黨的謾罵攻擊，從來沒有停過。執政以來，為了推動改革，所遇到的攻訐辱罵，也從來沒少過。但她從來沒有退縮。

「這樣的言語出現在初選程序中，這就是大家之前所擔心、焦慮的情況」，總統表示，現在哪裡還有本錢，去經歷這樣的撕裂？情緒性的發言或作為，都無助於最後大選的團結。

領導人要有更大的氣度智慧

蔡總統說，做為領導人要有更大的氣度和智慧，多為支持者想想。她也相信黨部和協調小組會盡最大的努力，讓整個初選的民主程序產生最好的結果，團結為二○二○打拚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/