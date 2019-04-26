國家級田徑教練 逼女選手當性奴

2019-04-26

〔記者楊政郡／台中報導〕體壇醜聞！某田徑類新興項目國家級男教練，三年來與他輔導培訓的女選手發生不倫關係，女選手後來不願再繼續，教練竟以日後安排賽事及就業機會威脅利誘，甚至口出「如果斷了關係，妳未來什麼都沒有」，女選手懼於教練權勢不得不屈服，被當成性奴，被迫再發生至少三十次性行為，台中地院依妨害性自主罪將教練判刑五年十月。

國中開始指導 女進大學後卻成了禁臠

判決指出，這名田徑教練是被害女選手就讀國中時的學務主任兼田徑隊教練，女選手二○一一年上大學，仍繼續接受其田徑訓練指導，一直到她就讀研究所。期間男教練取得國家級教練證，經常規劃安排女選手參與國內、國際賽事，她表現優異成為培訓國手，教練也保管她的各類比賽獎金，有監督、指導的關係。

但女選手身體慢慢成熟，竟引發教練慾念，罔顧師生倫常，憑藉日後國際賽事訓練及未來就業，均需倚仗他的安排，在女選手就讀大學後，至少持續三年多非常殷勤地接送對方上下課，還以每月大約一次頻率帶她至汽車旅館。

女選手控訴，那段時期教練固定來載她，接到她後先到汽車旅館發生性行為，起初她是願意的，但一年多後，不想再跟教練發生男女關係，曾對教練說「不要再去旅館了」，但每次說出口，教練就很生氣。

安排賽事、就業利誘 3年上旅館30次

教練告訴她，有辦法幫忙安排工作，讓她擔任專任教練，可以開一個符合她的缺額，還可幫忙申請獎金，「如果離開我，什麼都沒有」，未來的發展沒他幫助，她不會順利當上老師等；因教練有國家級教練證，確實會影響她日後出國比賽，害怕日後會失去就業機會，只能隱忍。

女選手證稱，如果國家安排出賽，都會詢問教練後，再派她去參加，她想參賽都須經過教練安排；以致她在非意願情況下，至少被性侵三十次，最後忍無可忍，鼓起勇氣提告。

男教練辯稱，與女選手是兩情相悅，並於出庭時拿出雙方對話的簡訊內容佐證。不過法官發現，雙方發生多次性行為後，女選手對教練仍是「您」、「老師」等尊稱，可見教練的權威未因兩人多次性關係而減少，認定教練觸犯「對受監督之人利用權勢性交罪」，依此判刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/