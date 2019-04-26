老舊建物 耐震初評補助加倍

2019-04-26

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮十八日發生規模六．一強震，老舊建築物耐震問題再度引發關注；內政部次長花敬群昨表示，為鼓勵民眾申請建築物耐震初評，已報請行政院核定，將初評補助的額度，由目前每件六千到八千元，提高為一萬兩千到一萬五千元，內政部編列的七千萬元預算，應足夠支應。

對建築物耐震有疑慮 都可申請

據悉，行政院可望核定內政部這項建議方案，民眾只要對其建築物耐震問題有疑慮，都可提出申請，待行政院核定後即可實施。

內政部昨向行政院會報告「危險老舊建物耐震相關執行成果」，根據內政部統計，目前屋齡三十年以上的戶數全台有四一○萬戶，如未加速重建，十年後將達六四○萬戶。內政部二○一七年起推動私有建築物耐震評估，補助初評費用的四十％，每件補助六千到八千元，迄去年已辦理初評八六三三件。

每件6000~8000元 提高為1.2萬~1.5萬

花敬群表示，為了提高民眾辦理危老建築耐震評估的誘因和促進整合社區意見，內政部決定將初評費用補助額度提高一倍，達到整體費用的八十％，也就是每件補助一萬兩千到一萬五千元，整體預算仍為七千萬元。

至於建築物詳評的補助費用，目前是補助評估費用的四十五％，每件以六十萬元為限，詳評補助額度不變；但不少民眾因擔心評估結果會影響房價，在第一關申請初評的意願就不高。

危老建築快篩 可看出問題房屋

花敬群表示，危老建築快篩可以看出原始設計有問題的房屋，內政部將督促地方政府對快篩出有問題的房屋進行強制耐震初評，也將要求地震後傾斜的房屋、海砂屋、貼黃單建築物等進行強制耐震初評。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，危險老舊建物涉及安全，也關係市容、都市更新及國力妥善運用，內政部與相關部會要努力推動危險老舊建物耐震補強；政府機關更要以身作則，加速辦理所轄老舊公有建築物耐震評估及補強，優先編列經費加速執行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/