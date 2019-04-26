蔡賴再會？ 賴：過去見面 就是要我退

2019-04-26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中央擬再邀集總統蔡英文及前行政院長賴清德會面，賴清德昨指出，如果要再次召集「蔡賴會」，就要談初選程序，「過去見面通通都不談程序，然後就要我退，這不是民進黨應該要有的作為。」

民進黨新聞部主任丁允恭回應表示，相信協調小組會盡最大努力進行協調，該談的自然都會談。黨中央也會繼續依照規範妥適辦理初選與協調的程序。

蔡英文總統昨對賴清德溫情喊話「一加一大於二」。賴清德出席本土社團舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，清楚回應說，應該要有自信去接受民主程序，而不是在初選過程中，以團結做為競選策略。

賴表示，「我已經公開多次宣稱，如果蔡總統贏得黨內初選，我一定支持她，但可惜蔡總統到目前為止，都不願意公開說，若她輸掉會支持我，然後透過各種管道，說『某某配』，有違民主程序，有失民主精神，不足取啦！」

賴強調，他既然登記就會走完民主程序，民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主精神，才不會辜負創黨前輩，以及台灣社會長期對民進黨支持，沒有民主，民進黨與惡的距離就是零了。

至於中央研究院士廖運範等人發起呼籲促成「蔡賴配」。賴清德表示，民進黨是民主政黨，既然已經都登記參選，應該盡最大努力贏得國人支持。初選過後大家團結打贏這場勝仗，捍衛台灣安全、民主，這才是正道。

他說，民進黨通常都是初選決定總統候選人，由候選人決定其副手，如果初選過程中，一味的強調「某某配」，恐怕是選舉技術，不足取。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/