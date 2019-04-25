法界︰等定讞早已脫產 應修法無罪才發退休金

2019-04-25

〔記者劉力仁／台北報導〕對於法官林德盛涉嫌收賄，還可以順利退休，爽領退休金，法界人士認為等到定讞，當事人可能順利脫產，大概也難以追回，只能全民買單，應該修法等無罪才發退休金，而非先發退休金再追回。

律師詹順貴表示，銓敘部等判刑確定後再去追討發出去的退休金，他質疑還追得回來嗎？當事人可能已經脫產了。

他建議修改相關法律，公務員被起訴之後若申請退休，先將退休金提存起來，日後判決無罪，再將提存的錢發還給當事人，若判決有罪，退休金直接繳回國庫，就可解決公務員違法還可爽領退休金爭議。

律師黃帝穎表示，法官林德盛涉嫌收賄重罪，他想不透為何可以順利轉任花蓮縣議會法制室主任職務，並順利退休，如果當初予以免職，就沒有退休及退休金的問題，這中間是否有官官相護的情況，必須查明，之後有類似案例，應該用最嚴重的免職處分，杜絕爽領退休金的問題。

黃帝穎表示，現行法令制度對於法官、檢察官保障過高，不適任者缺乏退場機制，前檢察總長黃世銘涉嫌洩密急申請退休，每月爽領十七萬六千元，也是一例，他認為都有檢討空間。

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