貪法官林德盛重判 照領月退7萬

2019-04-25

銓敘部：判刑定讞 追回退休金

〔記者王錦義、劉力仁／綜合報導〕收賄法官竟還能每月爽領七萬元退休金！

高等法院花蓮分院前法官林德盛，二○○六年審理一件販毒案時涉嫌收賄，十七日被高等法院更一審依職務行賄收賄罪判處十年徒刑、褫奪公權五年，仍可上訴。不過，林被撤職並停止任用二年處分一過，二○一二年七月轉任花蓮縣議會法制室主任四個月後隨即申請退休，現可月領七萬元退休金；銓敘部昨表示，全案還可上訴，等判刑定讞後，將視刑期追回退休金。

二○○六年一月，林德盛任花蓮高分院時，受命審理曾姓男子販毒案，同年五月林德盛父喪，曾妻帶十萬「奠儀」給林，同年十二月，改判曾男無罪。林德盛收賄案經花蓮地院於二○一四年依貪污罪判處十二年六個月，併科一百廿萬元罰金，高等法院更一審日前宣判，依職務行賄收賄罪判處十年徒刑，併科罰金一百廿萬元，褫奪公權五年，犯罪所得沒收，但全案仍可上訴。

判刑7年以上 退休金全沒收

林在二○一○年遭公務員懲戒委員會審議，處予撤職並停止任用二年處分，案件爆發後，林德盛立即申請退休，遭司法院以「現職管控」，駁回林的退休申請，但停職懲處時間一過，林即在二○一二年轉赴花蓮縣議會擔任法制室主任，年底申請退休，林在議會任職時間為二○一二年七月廿五日至同年十一月廿二日，而林目前擔任律師。

銓敘部退撫司長陳紹元表示，「公務人員退休資遣撫卹法」 第七十九條規定，公務人員在職期間涉犯貪污治罪條例，退休、資遣或離職後始經判刑確定，七年以上有期徒刑退休金全部追回；有期徒刑三至七年，追回五十％。有期徒刑二至三年，追回三十％；有期徒刑一至二年，追回二十％。

但外界認為法官收賄竟能安享優渥退休生活，難怪人民對司法不信任，陳紹元表示，如果退休公務員判刑後不繳回退休金，銓敘部將移送行政執行署執行，不過，根據以往經驗，絕大多數案例的退休金都追回來了，銓敘部目前尚無修法構想。

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