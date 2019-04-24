起跑慢一拍 聽障生百米跨欄摘金

2019-04-24

〔記者粘藐云／高雄報導〕台中大業國中三年級聽障女將許樂，昨在全中運國女組一百公尺跨欄決賽，以個人最佳的十三秒九三摘下金牌，距離大會紀錄十三秒九二僅差○．○一秒。她表示，看到成績很意外，當初只設定要拿到金牌，沒想到能突破個人最佳。

國三生許樂 全中運差點破大會

許樂一歲多時被診斷出聽力障礙，得靠助聽器才能正常生活，由於身體的缺陷，讓她變得自卑，也無法融入同儕的生活。教練簡慶宏透露，起初她的父母想藉由運動、團體生活，增加她的自信，沒想到意外發覺她的天賦，「這三年來樂樂成長很多，變得更加開心、自信」。

剛加入田徑隊時，許樂以短跑為主，但戴著助聽器，讓她在聽起跑槍聲時，總比別人慢一拍，後來改投入跨欄，藉由每個欄架去縮短與對手的差距。簡慶宏表示，一般選手的起跑反應時間約○．一三、○．一四秒，但許樂平均落在○．二秒。

輸在起跑線 苦練繳出亮眼成績

雖然「輸在起跑線」，但許樂透過苦練欄架技術，逐漸繳出亮眼成績，她先在去年台中市中學運動會摘金，今年春季盃、港都盃也都奪金。

由於身體先天的缺陷，鍛鍊出許樂強大的毅力和忍耐力，簡慶宏透露，許樂前陣子右膝膕肌和左腳外側副韌帶有輕微撕裂傷，仍克服傷勢，衝出個人最佳，讓簡慶宏很感動，「她是很自律的孩子，不管是場上還是課業，她都全力投入，學業成績也很好」。今年是許樂最後一次以國中生身分參與全中運，還多報了一百公尺，最後摘下銅牌，讓她相當開心。

盼能參加聽障亞奧運 持續發光

許樂說，田徑讓她找到人生的方向，「我的個性改變很多，也更有自信，而且身邊同學也會因我在田徑場上的表現，對我更友善」。她笑說，田徑選手都很豪爽，相處起來很自在，也影響到她。至於未來，她希望能參加聽障的亞、奧運，持續在最愛的田徑場上發光發熱。

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