蔡英文︰要進化 迎接新的挑戰

2019-04-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選趨於競爭，訴求團結合作的蔡英文總統昨透過臉書與行政院長蘇貞昌臉書同播「我們一起衝的九十九天」影片，強調執政團隊是會檢討並進化的團隊；只有不斷的進化，才能迎接新的挑戰。

蘇貞昌接任閣揆昨邁入第一百天。蔡總統說，她與蘇貞昌、行政院副院長陳其邁共同合作九十九天以來，整個政府重新整隊，該堅持的改革價值要堅持；做得還不夠好的地方，一定要做得更好。她並列舉這段期間，一起做的改變。

蔡、蘇PO「我們一起衝的99天」影片

蔡英文說，不論是政策的宣傳、假訊息的澄清，或政治議題的回應，大家應有感受到政府的管道有變多、速度有變快；政府也更重視社群的影響力，透過臉書、LINE和YouTube，讓更多的民眾可以接受正確資訊。

另外，蔡英文指政府增加行政效率，施政更接地氣。她說，從防堵非洲豬瘟、毒品防制、五加二創新產業，到幼兒園補助、育兒津貼、加薪減稅，每一項政策，政府都更努力實現，回應人民的期待。

蔡總統還認為做到強化府院連結，溝通橋梁緊密。她強調，總統護主權、拚外交國防，行政院也協助她一起拚經濟、顧生活，府院攜手完成人民的期待。

蔡與蘇貞昌也在臉書同聲表示，未來會繼續衝、繼續拚，帶領國家繼續向前進。蘇說，這是他和蔡總統對台灣的承諾，也是這個政府不變的使命。

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