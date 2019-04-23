中火上週減發5成電力 中部99％用電時間靠外援

2019-04-23

中火改善排污 停機兩機組

〔記者黃佩君、黃鐘山／綜合報導〕台中火力發電廠因放流水超標，上週遭台中市府罰款兩千萬元，目前自主減發五成，台中市長盧秀燕更高分貝要求擴大裁掉四部機組；但中火減發五成電力後，中部用電「入不敷出」明顯，上週有九十九％時間都需外來電力支援，台電擔心，若再擴大停機，中部用電恐將常態仰賴其他區域供應。

台中市政府新聞局長吳皇昇對此指出，中火污染是事實，中央應好好思考，問題出在國家能源政策，不要一直抱著燃煤電廠不放，也不要繼續用中火可能發電量不足之說，來要求台中市民繼續忍受污染。

盧秀燕要求 裁掉四部機組

中火為改善排污等缺失，目前自主降載、有兩部機組停機。經濟部次長曾文生說，穩定供電相當重要，已要求台電在夏季來臨前的五月改善放流水。台電表示，四月底前就會提出放流水改善計畫，同時調整機組排煙脫硫設備的運轉參數及發電製程，絕對儘快改善；希望排放達標後，中火可從減發五成陸續提升為減發二十五％。

台電憂 中部用電入不敷出

根據台電數據，上週中火自主減發五成後，整個中部地區電力「入不敷出」嚴重，不僅無法維持盧市長所稱的「中電中用」，上週有九十九％時間均是用電大於發電、僅一％時間有剩餘。

其中以凌晨時段「北電、南電中用」情況最明顯；若減四部機組，恐怕中部地區將常態仰賴其他區域發電。而對比中部，上週北部僅有六十二％的時間入不敷出，南部是百分之百發電大於用電。

根據台電供電預測，本週均為備轉率六％左右的「供電吃緊」黃燈，整體五月預估也是黃燈，約六．三％到六．七九％間；六月之後可轉「供電穩定」綠燈，在十．五％到十．四二％間。

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