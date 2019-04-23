囂張！武統團甫遭拒入境… 王希哲揚言明再闖關

2019-04-23

陸委會：恐有危害國安之虞 將拒其入境

〔記者呂伊萱／台北報導〕被稱為「武統宣講團」的旅美中國人士王希哲等人，原訂今在台北出席研討會，但王上週在香港轉機時遭原機遣返。王希哲後透過聲明囂張表示將於明天飛抵台灣，若被拒絕入境「願意接受媒體採訪」。陸委會昨回應，因相關活動有危害國安與社會安定之虞，政府採取預防性作為，將嚴密注意動態並拒絕其入境。

日前武統學者李毅受邀赴台發表演說，引起軒然大波後遭驅逐出境。後又傳出中共安排中國學者四月底來台宣講武統。「五人武統宣講團」成員包括力主武統的李毅與當代智庫論壇理事長李肅，以及王希哲、馮勝平與郭岩華等三位旅美中國政治學者，其中王、馮與郭三人自稱並不主張武統，反咬「台灣政府血口噴人」。

王希哲上週從美國飛香港，原定轉機飛往台灣，但原機被遣返。王希哲週日透過統派人士發表聲明，囂張表示將於明天飛抵台灣，還公開航班，並強調「若被拒進關，願接受台灣各媒體微信連線採訪」。王強調自己的立場是「希望兩岸諦和平協議，經一國兩府，走向中國一國良制的終極統一」，這也是他希望在台演講的主題。

王嗆無故拒美公民入境 將影響美台關係

王希哲聲明中更連連扯謊，例自稱訪台「不只見藍營人士、也曾聯絡曾建元和楊憲宏等人，希望與深綠學者座談，甚至希望安排拜望李登輝先生」；但經查，台灣關懷中國人權聯盟澄清說，聯盟理事長楊憲宏與夫人均不認識王、未曾接過王來電，更遑論安排講座或安排前總統李登輝會面。另王也聲稱已將可能禁止入境一事通報美國國務院、國會議員和美國在台協會（ＡＩＴ），嗆若無故拒絕美國公民入境將影響美台關係。

陸委會強調，依據媒體廣為傳送的公開資料，境外人士擬於四月底籌組「武統宣講團」來台、進行武統台灣等鼓吹兩岸戰爭的活動，因相關活動進行有危害我國家安全、社會安定之虞，經綜合考量，政府採取預防性作為，將嚴密注意相關參與人員動態，並拒絕其入境。

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