蔡韓郭交鋒 柯：這就是口水戰

2019-04-23

〔記者沈佩瑤、陳心瑜、王秀亭／綜合報導〕對於總統蔡英文近日隔空與鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜，分別為民主、軍法等議題論戰。台北市長柯文哲昨受訪表示，「這就是口水戰」；前新北市長朱立倫則批評，不知道現在是在選總統，還是選「吵架王」？

郭台銘曾說過「民主不能當飯吃」，蔡英文抨擊「沒有民主，只能要飯吃」；韓國瑜日前批評台灣軍隊沒軍法，增加國防預算無濟於事，並比喻太監即使穿上Armani西裝還是太監，蔡英文怒斥「抹殺國軍努力」，要韓收回，三人言詞交鋒，你來我往。

柯文哲昨受訪表示，「這個就是口水戰」，「我們不要拿五年前一句話」，然後再憑一句話來反應，講話都有前因後果，若是他就會請郭台銘再出來說一遍，搞不好郭現在態度都改變了；至於軍法適用範圍也可以拿出來討論。

朱：選總統還是吵架王？

朱立倫昨在新北市參加活動時表示，最近看到蔡英文總統找很多人吵架，可能是對其黨內初選有幫助，不知道現在是在選總統，還是選「吵架王」？蔡別忘了她是現任總統，應該要靠理念、靠政策治國，而不是靠「腎上腺來治國」。

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