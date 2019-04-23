韓妻：背後被開槍 感覺很不舒服

2019-04-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜究竟選不選總統？他的太太李佳芬昨晚被媒體詢問時，一反常態感慨地說：「很感慨啊，背後被開槍的感覺很不舒服。」是否意謂著國民黨中央有人卡韓？十分耐人尋味。

黨中央卡韓？引揣測

李佳芬昨出席漢來飯店的瓊瑤晚宴，歡迎高雄「愛情產業鏈總顧問」瓊瑤來高雄，媒體詢問李佳芬，很多韓粉反映，萬一韓國瑜不出來選總統，要燒黨證。李聽了欲言又止，接著說：「不曉得怎麼回答，不是三言兩語可以講完，市長是個對人很磊落的人，很感慨啊。」

李佳芬表示：「人與人交往應該是真誠，背後被開槍的感覺很不舒服。」媒體詢問這句話是什麼意思？李佳芬回答「說不出來」，你們去問他（指韓國瑜）。

對此，稍晚才到的韓國瑜，會後遭媒體堵訪時表示，不曉得妻子是什麼狀態下說這個話。「我們本來就很單純的人，她的表述我還沒和她核對，以後再說。」

媒體追問，會不會覺得國民黨中央從挺韓變成卡韓？韓國瑜回答：「不要這樣猜測，這樣猜測只會讓大家愈來愈不快樂，我不會這樣想。我們都希望台灣愈來愈好，不同政黨都開開心心、快快樂樂，你每天想陰暗的東西不會快樂，黨部也不快樂。」

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