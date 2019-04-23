和平靠國防非口號 蔡︰照顧軍人 最重要工作

2019-04-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕藍綠近期進入總統初選競爭期，蔡總統並與國民黨總統熱門人選鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜在國防及軍人議題上隔空交鋒。蔡英文總統昨接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長羅倫斯一行，繼續表示「和平靠國防」不是口號，是軍人每天的任務。做為三軍統帥，無論照顧現役軍人、還是退伍軍人，都是她最重要的工作。

國防是和平最大的保障

韓國瑜先前表示「國防靠美國」，被郭台銘改為「國防靠和平」。不過，蔡英文則更正郭台銘，認為他講反了，應是「和平靠國防」才對，國防才是和平最大的保障。蔡總統接見美國退伍軍人團體時繼續闡釋「和平靠國防」，頗有與韓、郭兩人隔空交鋒之意。

總統表示，自從她二○一六年執政後，對於軍人的事務就特別關注，同時在國家安全防衛也有很多的政策及作為。除發展國防產業，落實國機國造，對於軍人的福利照顧等，也做很多努力。

總統說，軍人是國家的支柱，也是區域安全的第一線，「和平靠國防」不是口號，是軍人每天的任務。因此，做為三軍統帥，無論照顧現役軍人、還是退伍軍人，都是她最重要的工作。

積極推動國家能源轉型

昨日是世界地球日，蔡總統也接見環境團體代表交換意見。對於環團希望政府重視能源教育的推動，總統則回應，在政策面上，推動非核家園，完成國家的能源轉型，是現在最重要的環境工作。關於能源教育的問題，她除了會轉知行政院外，政府未來也會更積極在這些政策的宣導上，避免國人再次受到錯誤的能源資訊所誤導，產生不必要的缺電焦慮。

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