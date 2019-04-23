財產申報修法 初審通過 如10月底前三讀／ 郭若登記選總統 財產須上網公告

2019-04-23

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「公職人員財產申報法修正草案」，未來正副總統及縣市級以上公職候選人於登記參選後，其財產申報資料將由各級選舉委員會在十日內上網公告。

由於中選會將於今年十一月十八日至二十二日，受理總統、副總統候選人登記之申請。如果立院在十月底前三讀通過修法，鴻海集團董事長郭台銘也登記成為總統候選人，屆時郭的身家財產將上網公告、全都露。

富比世富豪榜 郭身價1960億

郭台銘身家到底有多少？根據富比世雜誌（Forbes）二○一九年全球億萬富豪榜，郭台銘身價是六十三億美元（約一九六○億台幣）。郭一手創立的鴻海集團去年營收突破六兆台幣，生產基地橫跨亞洲、美洲、歐洲，稱霸全球電子製造產業。

時代力量立委洪慈庸表示，委員會排審此修正草案非常應景，因郭台銘已宣布參加國民黨總統初選，如果勝出的話，郭的財產申報就是大家所關心的。另外，現行法規無從得知是否申報不實，亂報也沒人管，大選將至，政治人物的信用和財產透明是人民檢驗的重要依據，相關缺漏應儘速補正。

民進黨立委李俊俋等人提案指出，依現行規定，正副總統及縣市級以上公職候選人財產申報的資料應彙整列冊，供人查閱，但目前關於查閱的規定不僅繁複，且僅限於指定場所為之，只可閱覽，不得攝影、抄錄或影印，無形中設置人民接觸相關資料的高門檻，有違陽光法案立法意旨，因此提出修法草案。

初審通過條文為：「總統、副總統及縣（市）級以上公職候選人之申報機關（構）應於收受申報十日內，予以審核彙整列冊，供人查閱，並由各級選舉委員會上網公告。」

各級選委會 主管裁處罰鍰

另，民進黨立委莊瑞雄等人提案指出，依現行規定，正副總統及縣市級以上公職候選人的申報機關為各級選委會，但若違反財產申報義務，目前沒有明定裁處罰鍰的主管機關，產生如何裁罰的疑義，因此提案修法，增訂「受理機關為各級選委會者，由該選委會處理」的條文。委員會昨也照案通過。

全案經在場立委與官員討論後，對修法方向及內容均達共識，最後由召委、民進黨立委段宜康裁示，全案審查完竣，不須交由黨團協商。

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