初選方式一再轉彎 中常委：吳須說明轉折 才有助團結

2019-04-22

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選後，國民黨風向大轉向，從徵召回到初選，從不接受全民調到擬採全民調，黨主席吳敦義態度大轉彎，引發黨內質疑。中常委徐弘庭昨指出，吳應該要說明其中的轉折是什麼？標準為何？不然外界可能會認為是因人設事，不利黨內團結。

吳敦義過去曾批判全民調可能作假，主導讓中常會通過這次總統初選必須採七成民調、三成黨員投票，卻在郭台銘宣布參加國民黨總統初選後態度大轉彎，改口說要採全民調或部分黨員投票可以適度調整，引發黨內非議。

徐弘庭表示，過去吳敦義調整總統初選的民調與黨員投票比例，讓外界感覺吳好像要參選，後來在比例確定後，一度想要辦初選；一度又好像沒有要辦初選、要直接徵召高雄市長韓國瑜；現在又因為郭台銘，好像又要辦初選了，變來變去。他認為吳應要向黨員和中常會講清楚，徵召韓國瑜的理由還存在嗎？有沒有因為郭台銘而改變？

「吳很難化解朱、王的不滿」

已表態投入黨內總統初選的前立法院長王金平與前新北市長朱立倫，都曾對初選方式變來變去提出質疑。徐弘庭認為，吳敦義很難化解朱、王的不滿，制度的討論其實沒有對錯，但吳最大的問題是「標準是什麼」？畢竟當初王金平堅持要辦初選，但吳就不辦初選；換郭台銘說要辦初選，就要辦初選。難道就像電影一樣，任何有四千五百萬元的都可以參加？

徐弘庭建議，吳敦義必須講清楚這段轉變的過程，比較有利於團結，不然所有人都看到吳的猶疑與掙扎，也不知道吳在掙扎什麼，外界可能會認為吳在因人設事，「已經轉幾百次彎了，我都算不出來了！」

中常委蕭景田則緩頰，強調選戰本來就有變化，還沒定案前都有很多可能性，不只國民黨，連民進黨也是如此，是每一個政黨都會有的問題，黨的目的是選舉機器，就是要打贏選戰，改變沒有不對。但蕭景田也表示，黨主席責任就是要去溝通，要把黨團結起來，須說服其他想要選的人，不能說想怎樣就怎樣，後續進展仍要看吳與其他黨內太陽會面後的態勢。

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