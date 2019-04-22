朱：藍勝選不會只靠一位英雄

2019-04-22

〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕國民黨總統人選是初選或徵召方式產生還未定，角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫昨天走訪台東，朱立倫強調，高雄市長韓國瑜是國民黨非常重要的資產，應該珍惜、而不是消費他，也應該給韓國瑜一些時間考慮；國民黨勝選也不會只靠一位英雄，需靠整個團隊。

朱立倫前一天在花蓮與前行政院長張善政碰面時，表達合作想法。朱立倫進一步說明，不只是張善政，未來所有藍軍好友都要合作，尤其國民黨內初選之後，藍軍要整合在一起、大團結，勝選不會只靠一位英雄，必須要靠整個團隊，這也是台東「池上米」成功的精神。

另對國民黨擬推特別提名辦法，讓鴻海董事長郭台銘、韓國瑜納入黨內初選；朱立倫說，國民黨不是公公平平初選、就是大大方方徵召，現在的制度變成走向初選、對韓國瑜不公平，而自己初選絕對全力以赴，也相信初選會公平，雖然現在初選辦法還沒出來，盼盡快有個結果。

至於韓國瑜，朱立倫強調，韓市長是國民黨非常重要的資產，我們要珍惜他，前段時間國民黨內部很多聲音希望徵召韓市長，但這幾天又出現一些轉變，對韓國瑜及其支持者是很不公平的，應給韓國瑜市長一些時間考慮。

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