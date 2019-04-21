新黨論壇 李毅視訊恫嚇台灣

2019-04-21

〔記者謝武雄、鍾麗華、許倬勛／綜合報導〕新黨昨天在桃園市婦女館舉辦「北京要統、台灣怎辦」論壇，會中與被強制出境的中國學者李毅視訊連線。李毅透過視訊恫嚇台灣說，不出十年北京會統一台灣，採取「以武逼統、以戰逼和」方式，要求台灣領導人簽協議，這就叫北京模式。

陸委會指出，相關政黨政治訴求毫無國家安全理念，沒善盡政黨社會責任，連線武統人士鼓吹宣揚戰爭言論，只是譁眾取寵、自取其辱，完全無法得到台灣民眾的認同。

總統蔡英文昨被問及時也強調，任何鼓吹以武力統治台灣的言論，都不會受到台灣人民的支持。

新黨論壇由新黨前秘書長楊世光主持，新黨台北市議員侯漢廷、青年軍林明正、蘇恆、新黨發言人王炳忠及副主席李勝峰出席演講。李勝峰說，李毅觀點不代表新黨立場，因為包括新黨在內的統派都無法接受「以武逼和」，多數人對統一有疑懼，也知道台獨不可能，所以新黨要努力「談統、論統」，讓人民逐漸認識談判統一的必要性，和大陸協商和平協議。

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