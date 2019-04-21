全中運瓶裝水 印韓照挨批造神

2019-04-21

〔記者黃旭磊、蔡亞樺、魏瑾筠、黃鐘山／綜合報導〕二○一九年全國中等學校運動會昨天於高雄舉行，市府贊助選手用水，不過水瓶瓶面印有市長韓國瑜照片及簽名，引發網友熱烈討論，有人諷韓國瑜是「花蓮王2.0」，主辦單位則呼籲運動勿涉政治議題。

全中運為年度中學生最重要賽事，昨於高雄巨蛋體育館點燃戰火，廿二縣市、一萬五千多名選手展開田徑、游泳、體操等十八項賽事競技。

網友諷「花蓮王2.0」

臉書粉絲專頁「高雄迷因Kaohsiung meme」前晚PO出贊助水照片，瓶面印有韓國瑜照片及簽名，有網友諷刺是「花蓮王2.0」、「高雄花蓮化」。

花蓮縣前縣長傅崐萁被地方人士戲稱「花蓮王」，他任內發放「三節物資」中的米袋，上面印有他與妻子徐榛蔚的照片，縣民燒金紙，也發現金紙印有「花蓮縣長傅崐萁敬獻」字樣，引起議論。

高雄市教育局說，瓶裝水是廠商以買一送一方式加贈七千箱，因為盼行銷高雄才選用市長韓國瑜肖像，駁斥「造神」說；又指瓶裝肖像在市政會議通過。

不過，二○一二年台北市、二○一四年桃園市及去年台中市主辦的全中運，大會所提供的礦泉水全都「沒有首長肖像」。

全中運開幕 韓致詞快閃

而全中運昨晚在高雄巨蛋開幕，韓國瑜身為全中運執委會主委，致詞約一分鐘即快閃離開，比副總統陳建仁、參賽選手都還早離場，在場媒體及部分承辦人員都感錯愕。主辦單位表示，市長認為大會重要，臨時決定出席致意，但由副市長掌管流程，原本就沒要待完全場。

全中運昨於高雄舉行，市府贊助選手用水，水瓶瓶面印有市長韓國瑜照片及簽名。（翻攝自臉書粉絲專頁「高雄迷因 Kaohsiung meme」）

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