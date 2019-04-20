2019-04-20

記者鄒景雯／ 特稿

一般選民看到國民黨的總統角逐者居然「人才擠擠」到這款地步，照理應該全黨士氣如虹才對，沒想到情況沒這麼簡單，藍營支持群眾實際上是焦慮大躍進，吳敦義、郭台銘、韓國瑜演出的三角習題，把國民黨基層拉扯的像撕裂的麵包，就如花蓮的破碎地質一樣。

吳敦義之所以列為首位，在凸顯他的「導演」地位，沒有這位會不斷轉彎的黨主席，國民黨的初選應該會停留在吳敦義、朱立倫、王金平的傳統格局之中，一如過去的歷次提名，不可能像這回的高潮迭起。當然，以上是純粹就內部而言，外部還有每次台灣選舉都不曾缺席的中國共產黨政權。

都是國民黨，有什麼差別？區隔可大了。若是典型的政治菁英圈裡競爭，基本上政治歷練業已分別養成，大致就是以「族群」、「性別」為主要座標，誰具有最大的跨域吸票能力，誰就勝出，可預測性相對很高。今年則迥然不同，既有的規律被打破了，先是去年一一二四以來的「韓流」續颳，把傳統的政治菁英全掃到一邊，載浮載沉，接著是四月十六日郭董藉著媽祖遶境週瘋起，直接銃著韓流、令其退散，一度似乎頗有壓制之勢。

然問題沒這麼簡單。韓國瑜與郭台銘，對照幾個基本條件，都是外省籍，都沒有顯赫的政治資歷，都超過六十歲，外界或許以為他們的同質性很高，實際上幾天的發酵過後，他們兩人所分別召喚的群眾，呈現出極為不同的臉譜，鮮有人道出：劃分雙方的新座標是「世代」，甚至是「階級」。

試想，一個藍營，本土與非本土切一刀，女性選民的好惡再切一刀，現在又加上是不是接地氣的問題，於是年輕人的接受度切一刀，賣菜郎與大老闆的「氣口」不同再切一刀，這樣一刀一刀地分化下去，即使最後誰爭得了最大塊，這一塊早已經刀痕累累、不再完全。

國民黨之所以啟動自我裂解系統，除了激烈的權力因素使然，境外勢力也發揮了推波助瀾的效應。韓國瑜的乘勝二○二○劇本，原本寫得很清楚，二月下旬出訪馬來西亞、新加坡，以南向打頭陣；三月下旬前往香港、澳門、深圳、廈門，進行中國之旅；四月中旬到了美國，以學術之名在試水溫，在韓粉簇擁下，彷彿登在新高峰。

就在這個時候，韓國瑜在哈佛閉門座談中提出了台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的口號，竟然成了轉折點，這句話嚴重觸怒了北京紅線的程度，遠遠超過藍營的想像；非常微妙的是，郭台銘隨即在第一時間，也就是四月十五日在台駁斥「國防要靠和平，因為美國靠不住」，當時大家還不明就裡，接著一連三天，郭董就亮出底牌了，他要參加初選，而且反對徵召。也就是說，韓國瑜尚未回國，郭董已經隔洋喊卡，提前讓韓流的「風光」戛然而止。

郭董亂了韓市長的套，客觀來說，中國的反應不惡，北京鷹派喉舌立刻讚聲：「兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期台海局勢可能有轉折性意義」，一掃之前揚言對韓「家法」伺候的警告。這背後意味著什麼？恐怕得想想中國一向對外「分而治之」的戰術，又紅又專的推促必然是永無止境的。對岸的這一刀，無疑又把藍營給再切了一塊。

分析到這裡，這尾吳郭瑜，會不會到最後成了烹小鮮？恐怕是忠言逆耳，不要大意啊！

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