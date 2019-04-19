科大生巧創糖衣 吃藥不再苦

2019-04-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕良藥不用再「苦口」！台灣科技大學學子陳嘉斌、梁元馨共同設計糯米紙糖衣，可包覆藥丸隔絕苦味，還添加草莓、橘子、葡萄等口味，盼未來上市讓小孩、大人都不再怕吃藥。

糯米紙裹藥 擬申請專利

台科大設計系昨辦畢業展，展出七十多項學生創意設計，其中由陳嘉斌、梁元馨設計的「利兒口」作品，糯米紙添加草莓、橘子等口味，可包覆藥丸隔絕苦味，且成本低廉，一盒廿幾張僅幾塊錢，目前擬申請專利。

梁元馨表示，設計緣起是自己自幼時就怕吃藥，因此花一年時間研究幫藥丸加糖衣，試過蘆薈、白木耳等，最後從牛軋糖的外膜獲得靈感，改良出三層糯米紙包裝、圓角設計等。

另一組學子蔡佳勳、莊智昀也發揮巧思，把刮痧板、中藥膏組合，設計出類似時尚粉餅盒感的作品「香刮」，共六款造型，搭配肝、心、胰、脾、腎及頭梳造型，並加入季節性的茜草、香茅、薏仁、肉桂等自製中藥膏，讓人可隨時隨地輕鬆刮痧。

台科大校長廖慶榮指出，教學強調跨領域學習，希望學生能打造更多實用作品，除解決生活問題，也累積開發經驗。

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