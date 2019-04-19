北市2舊大樓被震斜 1週修復

2019-04-19

101阻尼器20公分擺幅 歷年第2

〔記者蔡亞樺、林家宇、蔡思培、邱俊福、劉慶侯、吳仁捷、鄭景議、錢利忠、楊雅民、徐義平、蕭玗欣／綜合報導〕花蓮昨午發生規模六．一地震，台北一○一大樓的世界最大風阻尼器，昨天下午一點○一分出現最大廿公分的左右擺幅，創下大樓落成以來次高紀錄。台北市因盆地效應震出災情，長安東路二段一棟大樓驚傳傾斜，「黏」在隔壁大樓，上百人被疏散；信義路四段大樓也疑因地震傾斜，緊急疏散卅二人；兩棟大樓屋齡都在三十年以上。

北市建築管理處昨會同北市建築師公會前往長安東路、信義路兩處的大樓進行勘查鑑定。建管處表示，長安東路大樓結構並無損壞。至於傾斜建物是否在九二一地震後被列為危樓？建管處說，該棟建物並非危樓，也非建管處九二一、三三一地震列管的「黃單」（需注意）建物。

長安東路二段八十一號大樓主委吳先生說，壓過來的大樓，從九二一大地震以來就被貼危樓，每次地震就產生撞擊，大樓補強後繼續使用。建管處與公會到場鑑定，確認安全無虞，管委會於一週內修復。

信義路四段的富貴角大廈也發生傾斜，建管處表示，富貴角大廈在九二一地震即為列管「黃單」（需注意）建物，現場勘查後，建築師判斷傾斜率約九十分之一，無立即危險，仍維持黃單列管。民眾在四點半陸續回室內，不需安置。

老舊大樓逾7成結構有疑慮

根據內政部統計，全國屋齡逾二十年的十二層以上住宅大樓有九二三五棟，經由專家辦理結構快篩後，竟有近七千棟、逾七成五結構有疑慮，必須進行耐震評估。

營建署管理組組長歐正興表示，目前針對老舊建物，除了「結構快篩」外，還搭配建物結構評估及補強等後續方案，最終可依循「危老條例」重建。

結構補強方案，最高補助額度為總費用四十五％、且以不超過二百二十萬元為主，今年補助名額為二百五十件，明、後年各為五百件。

為加速老舊建物結構補強，甚至重建，內政部研擬修正建築法第七十七之一條，強制將快篩結果中要進一步耐震評估的住宅建物，列入公安申報項目，並建立罰鍰制度。

氣象局地震測報中心主任陳國昌分析，台北因「盆地效應」關係，會產生劇烈搖晃。

氣象局解釋，台北以前是一個湖最終形成盆地，歷經多年土壤堆積，土質含水量高，一旦有大地震發生，震波在傳遞過程中不易衰減，同時有土壤液化、土壤變成像「果凍效應」的情況發生，震度搖晃會較明顯，建築物也因此易傾斜。

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